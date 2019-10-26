內政部開放山林：這次一定讓你「乒乒乓乓」 網友嗨翻推爆

內政部的「紅龜瞳鈴眼」文宣，成功引發討論。（圖擷取自臉書＿內政部）

2019-10-26 23:27:04

〔即時新聞／綜合報導〕近來，公部門設計團隊發想的文案，活潑生動、吸睛之餘，也成功達成政令宣傳的效果。內政部昨（25）日在臉書宣佈「山林開放」的消息，其「紅龜瞳鈴眼」版文宣，其創意讓網友會心一笑，也成功製造話題、引起熱議。

根據該則貼文，內政部的「山林開放」文宣上，畫面右上角有內政部的「頻道」logo、左上角有著類似知名電視劇「玫瑰瞳鈴眼」的節目logo，而畫面下方，則寫著斗大的「這次一定讓你爬得乒乒乓乓」的字幕。

請繼續往下閱讀...

對此，內政部臉書小編在內文開頭就明說，「Logo並沒有抄襲玫瑰瞳鈴眼？看清楚好嗎？那明明就是紅龜粿！」。而至於引人遐想的「乒乒乓乓」的台詞，內政部臉書小編解釋，「沒啊，阿就...就爬山的時候，因為走路晃動，難免讓背包裡的東西乒乒乓乓作響呀，就這樣的意思而已」。

至於「乒乒乓乓」的台詞，則是出現在「玫瑰瞳鈴眼」某集的劇情中，劇中的男子說著「我今晚一定要操得她乒乒乓乓」，也是網友常用的梗圖之一。

貼文一出，連交通部長林佳龍也在下方留言，「我上次也跟國勇一起爬得乒乒乓乓」、內政部長徐國勇也留言「小編，這次你一定要好好享受一下，爬山的樂趣」。

網友也紛紛盛讚，「傑出的一手」、「每天打開臉書連政府部門都變成迷因粉專，我好興奮啊.jpg」、「怎麼辦我每天都很期待內政部小編po文哈哈哈」、「紅龜粿好好笑」，網友也紛紛展現創意，貼上玫瑰瞳鈴眼的梗圖留言回應，也讓網友笑喊「這串留言好精采」。

截至今晚10點，已有1.8萬讚數，近2500次分享以及近1400則留言。

連交通部長林佳龍也在下方留言，「我上次也跟國勇一起爬得乒乒乓乓」。（圖擷取自臉書＿內政部）

網友也紛紛展現創意，貼上玫瑰瞳鈴眼的梗圖留言回應。（圖擷取自臉書＿內政部）

網友也紛紛展現創意，貼上玫瑰瞳鈴眼的梗圖留言回應。（圖擷取自臉書＿內政部）

文宣台詞出處。（圖擷取自批踢踢）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法