台商回流投資5841億！經濟部小編大玩「霸道總裁」梗被推爆

2019-09-14 18:24

〔即時新聞／綜合報導〕近期台商積極回流，累積投資已突破新台幣5841億元。經濟部小編今（14）日KUSO扮起言情小說出版商，以高顏值的男女主角為封面、「霸道總裁回台投資」為書名，製作畫風唯美宣傳圖，向大家報告台商回流佳績。網友們看了驚呼，「傲嬌總裁很可以」！

愛情小說中，「霸道總裁」是廣受歡迎的其中一種劇情路線，讓許多書迷看了臉紅心跳。經濟部臉書小編今天發揮創意和才能，模擬做出2本精美言情小說封面，上頭畫有長相甜美的大眼美女，以及五官斯文但看來「不好惹」的霸氣帥總裁，以「霸道總裁回台投資」、「總裁也愛根留台灣」為書名，宣傳近期最夯主題「投資台灣」。

經濟部文章寫道，本週又有5家台商回台投資，包括台灣紙業龍頭永豐餘、合盈光電、聯嘉光電、恒耀工業、台灣麗偉電腦，投資超過73億元，估將創造944個就業機會。今年已累積134家台商回台，投資總金額超過5841億元，將帶來5萬1494個本國就業機會。

文中指出，另外還有2家本土企業也加入「根留台灣投資方案」，易華電子、震南鐵線共投資32億元，除了要新增產線，也要積極研發新技術、提升台灣產業競爭力。該方案目前有5家廠商加入，共將投資67億元，預計帶來520個本國就業機會。

網友們回應，「超愛總裁系列」、「總裁輕一點，我是說輕鬆」、「看來七千億已經在目標範圍了！經濟部加油！」、「很好！封面超像坊間的言情系列小說的」、「好想知道男生的封面是用誰的照片去美圖」、「經濟部嗑了甚麼? 也給我來一點」。

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