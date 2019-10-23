陳同佳被宣布不當「政治籌碼」 王丹看出端倪：北京操縱

2019-10-23 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕港女命案兇嫌陳同佳今天出獄，曾勸說他來台投案的牧師管浩鳴於上午11點說，陳同佳確實做錯事，但不能成為政治籌碼，今天不會啟程到台灣。對此，中國社運人士王丹質疑，投案不是「良心發現嗎」？為何竟因「擔心成為政治籌碼」而不來台？王丹也說，這整起事件，就是北京為了選舉考量而操縱的鬧劇。「根本就沒有什麼陳同佳本人想自首的事情」。

王丹今天在臉書PO文質疑，來不來投案，都是那個紅色牧師在講，陳同佳本人呢？台灣已經宣布要逮捕陳了，只是要他「臨櫃申請」，那位牧師就說是「拒絕入境」，廢話！既然要來自首，難道連申請入境都不用，直接闖關進來台灣嗎？

王丹指出，陳同佳不來投案的理由居然是「擔心成為政治籌碼」，他諷刺，「咦，不是良心發現嗎？怎麼跟政治扯到一起了？」王丹認為，此事已經沒有什麼可以說的了，「這整起事件，就是北京操縱下的一場鬧劇。根本就沒有什麼陳同佳本人想自首的事情」。事實證明，中共策動此案，才是真正的「選舉考量」。

王丹說，或許可以批評蔡政府第一時間的應對不夠好，但是在調整策略之後，中共試圖以此案影響台灣選舉的意圖立刻就昭然若揭了。「我看韓國瑜和國民黨也收兵吧，再玩下去效果會適得其反」。

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