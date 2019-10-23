陳同佳案》南市藍營批蔡政府 綠議員回嗆：中共同路人

2019-10-23 17:04

〔記者吳俊鋒／台南報導〕對於陳同佳案的處理，台南市議會國民黨團批評蔡政府不尊重司法，喪權辱國，市議會民進黨團總召林宜瑾則回嗆藍營，竟同意港府刑案草率丟包，「中共同路人昭然若揭」。

林宜瑾表示，面對中共、港府讓嫌犯「自由行」前來「投案」，而非用國與國之間的「司法引渡」，目的就是要台灣與中國「境內移交」成真；如今結果，藍營、中共唱雙簧，聯手誤導視聽，抹黑蔡英文政府，再次證實「中共說一、國民黨不敢說二」的不變定律。

林宜瑾說，凶嫌與受害者都是香港人，且人犯在香港，許多重要事證也在香港，港府有責任替香港人伸張正義；因為案發地為台灣，面對港府草率丟包，台灣當然願意處理，陸委會已發函港府，要求同意台灣派檢警到香港押解嫌犯，結果竟遭到拒絕。

林宜瑾指出，很明顯，對中共與港府而言，重點根本不在司法管轄，而是將司法案件包裝成政治炸彈，做球給中國國民黨攻擊蔡英文政府；國民黨身為「中共同路人」，也沒讓中共失望，配合得淋漓盡致，相信習近平會給予高度肯定。

林宜瑾提到，國民黨議員蔡育輝也親口說「司法協助要經過嚴謹的雙方協商共識」，顯然，大家都知道這需要長時間討論才能實現，為何香港政府不願意事前提出討論，卻草率丟包人球，更離譜的是，國民黨面對凶殺刑案，竟然同意港府草率丟包司法人球。

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