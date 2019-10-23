陳同佳案》港青痛批港府拿命案做藉口 遺憾公義未伸張

2019-10-23 17:02

〔記者吳柏軒／台北報導〕涉嫌來台殺害女友的陳同佳在香港並未因殺人案件而受審，今天更獲自由身，讓香港特首林鄭月娥所謂的「伸張正義」破功，在台的香港邊城青年也痛批，該案是逃犯條例修訂的藉口，更是反送中風波觸發點，更要問責港府數月施政不當，持續五大訴求缺一不可。

香港男子陳同佳去年2月攜潘姓女友來台，卻疑似因感情因素痛下殺手，裝箱棄屍，自己潛逃回港，陳男狠殺女友，釀成一屍兩命，港府卻稱對案發地無管轄權，僅將陳男依洗錢罪嫌判刑，陳男今天刑滿出獄，殺人罪嫌並未究責。

對此，在台的香港學生與畢業生所組織的「香港邊城青年」認為，陳同佳案是當時港府修訂逃犯條例的藉口，藉此案「過橋」來進一步打壓香港言論自由、製造白色恐怖，陳同佳因政治操作下，未能得到應有的懲罰，未能張顯法治精神及公義，感到相當遺憾，也對女死者本人及家人感到難過。

香港邊青還說，雖然香港法律界多認為，立法賦予香港法院處理海外謀殺罪的官司管轄權之前，法院確實無法審理陳案，但港府也拒絕如律師楊岳橋等提出的域外法權草案，也對台灣提出的司法互助已獨步回，一而再、再而三的企圖將陳案當作政治工作操縱，憂香港司法獨立性遭受極大挑戰，過去引以為榮的法治精神也恐遭破壞。

至於對反送中的影響，香港邊青指出，是香港政府沒有及時回應市民訴求，處理市民訴求手法更揭露香港制度更深層次的問題，和市民對長久未得的民主之渴望，陳案這個「藉口」對反送中、後反送中與時代革命等，意義不及港人訴求。

香港邊青認為，即便陳同佳真的來台灣受審，反送中的五大訴求仍缺一不可，人民將持續抗爭，因為港府一直不聽民意，政權無制衡，官商鄉黑警勾結，社會民生問題未解與利益集中輸送等，青年無希望下，勢必問責官員數月施政不當，這次林鄭必須下台之外，更不要中共再派魁儡特首，港人需制度改革，依基本法承諾達「真雙普選」，實踐港人治港，選出港人真正的特首與立法會。

香港邊青也說，香港與台灣都受到中共政權的打壓，香港因為地理和歷史因素，被控制打壓的程度較強，但台灣則在國際社會上也被中共多次打壓，經歷過去多次中國因素事件，包括318學運，雨傘運動，反紅媒，以及今天這埸運動，台、港人民多次連結，對抗極權，從中互相學習，支援，更感受到彼此的情緒，可謂命運共同體。

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