陳同佳案》 民進黨團：港府卸責、國民黨跟著喊燒

2019-10-23 11:44

〔記者彭琬馨／台北報導〕在台殺害港女的兇嫌陳同佳今早出獄，他今日受訪時並稱願來台「自首」。對此立法院民進黨團今召開記者會強調，台灣政府向來主張陳同佳若來台灣、立刻逮捕並展開司法調查，呼籲港府協助提供相關證據；民進黨團書記長李俊俋並說，港人殺害港人、在香港監獄服刑，「本來就應該是港府要處理」，如今特首林鄭月娥為推卸責任、將犯人往台灣塞，卻還有國內政黨一味附和港府，痛批「香港政府推卸責任，國民黨為什麼拼命喊燒？」

民進黨團書記長李俊俋、立委王定宇、陳亭妃與周春米今早共同召開記者會。王定宇說，陳同佳是通緝犯，沒有自首問題，且港府放任一殺人犯以自由行的方式搭上飛機，危及同機乘客的人身安全，痛批「港府用壽命凌駕司法正義」；王定宇批評，國民黨說詞與港府如出一轍，質疑「難道香港在台灣有浮動領土嗎？」

民進黨立委周春米說，依據中華民國刑法總則第三、四條，犯罪地在中華民國領域，中華民國政府就有依法審判的權利，此案是香港人在台灣殺害香港人，台灣就有依法審判權，我國法務部自去年開始便去函要求港府提供相關協助，但卻一直沒有結果；周春米呼籲，港府若真主張自己對此案沒有司法管轄權，積極做法應是主動與台灣聯絡、以便合法有效的解送嫌犯，而不是讓港嫌到處趴趴走。

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