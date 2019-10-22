2020年選舉 蔡總統：向全世界展現台灣人要主權及民主自由

2019-10-22 18:08

〔記者蘇金鳳／台中報導〕總統蔡英文今天表示，2020年選舉，是台灣人透過投票、選票，向全世界大聲說出，台灣人的價值是什麼，台灣人要主權、要民主自由，她更細數政績，表示「 蔡英文政府是有史以來最照顧人民的的政府」。

總統蔡英文今天到台中市的龍井永順宮參香，並為民進黨與台灣基進黨共同推薦的第二選區立委參選人陳柏惟站台，表示陳柏惟這次選舉是顧台灣的主權及民主自由，此為是台灣最重要的兩件事，而且要代代相傳，年輕人勇敢承擔責任，她很高興，要給他最大支持。

蔡英文並表示，民主自由是台灣人的價值，是台灣最重要的資產，2020年選舉，不僅是選總統選立委，有一項很重要的事，在民主國家人民意志的展現，就是在選舉投票時，展現人民意志最重要的所在。

蔡英文表示，台灣人透過此次投票、選票，向全世界大聲說，台灣人的價值是什麼，台灣人選擇是什麼，這次要用最大聲向世界大聲說，台灣人要主權、要民主自由。

她呼籲民眾明年的1月11日都要全部去投票，要投「高高的、美美的」，展現台灣人的意志，而4年選一次總選，四年就要大聲說一遍，而且是最大聲的時刻，不能只是在這裡喊喊，1月11日去投票，她對台中人有信心，讓全世界知道台灣人最堅持。

此外，蔡英文也細數其政績，指這3年來，她當總統很努力，團隊很努力，打基礎 時得罪一些人，但她打基礎打得很好，打好3年基礎，讓台灣穩定10年，而且從今年開始，成績一項一項出來。

蔡英文表示，雖然國際有很多不穩定因素，如中美貿易戰，但是台灣經濟穩穩往上發展，今年經濟成長率是四小龍第一名，前半年就是是四小龍第一名，有信心得第一名。

蔡英文表示，今年很多人回台投資，今年有6100億投資，外商也加碼，美國呼籲前500大公司要來利用台灣的機會。

蔡英文並表示，政府有決心，將台灣投環境進行整理，協助改善問題，產業界向她反映，台灣是最好的投資的環境，有機會會投資台灣，投資金額不斷流入台灣。

蔡英文表示，經濟有發展，稅收增加，要全民共享，今年就全民大減稅，年輕人3萬元以下不必繳稅，要讓年輕人人生第一哩路不要走得太困難，年輕夫妻年收入123萬以下不必繳稅。

除了照顧年輕人，蔡英文表示，政府也照顧老人，提出長照2.0，從剛開始預算50億到每一年都增加，明年400億預算照顧老人家。

還有0到6歲的育兒補助，蔡英文表示，如零到兩歲育嬰補助，2至6歲托兒托育補助，從她任總統的算200多億，每一年增加，現在是600多億。

蔡英文強調，經濟繼續成長，稅收增加，便有更多錢照顧婦女幼、兒及老人，「 蔡英文政府是有史以來最照顧人民的的政府」。

此外，蔡英文談到外交與國防，她表示，這個政府堅持保護台灣，中國文攻武嚇沒有少，但蔡英文在主權沒有退讓，政府不挑釁，是堅守立場。

蔡英文表示，堅守主權，國防做好，自主研發國艦國造及國機國造，重要器自己研發，來不及做就買，而且獲得國際上很多人幫忙，買到F-16，讓台灣防衛力量一直在增加，一直在變好，政府有決心在保護自己，自己沒有決心保護自己，別人怎麼保護你

蔡英文並表示，保護國家還有朋友幫忙，她擔任總統三年來，跟美國跟日本及其他民主國家最好的時機，很多國際朋友都說台灣是「民主自由燈塔」，一定要保護幫助台灣。

此外台下支持高喊「小英做總統好棒」。蔡英文表示，不管國防外交很多朋友在幫助，我們要保護自己的國家，保護台灣民主自由，讓別人覺得台灣值得支持，要為世世代代台灣人，繼續堅持守護台灣，守住台灣的價值、台灣人的機會。

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