一次捕獲野生小英和3Q！ 陳柏惟邀大家明天來這裡

2019-10-21 19:44

〔記者陳建志／台中報導〕泛綠共推台灣基進陳柏惟參選被視為綠營艱困選區的台中市第2選區，由於對上基層實力穩固的顏家，想一舉翻盤仍須全力衝刺，蔡英文總統22日將和陳柏惟一起前往龍井新庄里永順宮參拜，這也是蔡英文首度和陳柏惟在選區的合體亮相，希望發揮母雞帶小雞的效應衝高選票。

台中第2選區幅員廣闊，國民黨參選人顏寬恒接下父親顏清標的棒子後，此次再度尋求連任，因長期地方經營基層穩固，本屆在國民黨情勢低迷下，仍能順利過關，更讓人看出顏家長期地方紮實服務的成果，也讓此區被綠營視為艱困選區。

台灣基進陳柏惟加入「抗中保台」行列，並投入此區立委選舉，雖網路聲量高，為彌補地方知名度的不足，目前除一週2天下午上節目維持空戰熱度，其餘時間都在地方跑行程，希望彌補陸戰的不足。

蔡英文明天下午將前往龍井新庄里的永順宮參拜，陳柏惟也將同台，陳柏惟已在臉書發文，「兩隻史上最high稀有寶可夢（不白賊），在龍井永順宮等你捕捉」，邀請大家明天下午2點半一起到龍井永順宮幫他和蔡總統加油。

陳柏惟團隊表示，這是參選後蔡英文總統第一次到選區同台的參拜行程，因為蔡總統在這個選區有不錯的支持度，相信在總統加持下，能一舉衝高知名度和支持度。

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