小英三天兩次到台中 拉抬艱困選區立委參選人聲勢

2019-10-22 07:12

〔記者蘇金鳳／台中報導〕總統蔡英文今天下午要到台中市為泛綠共推的第二選區立委參選人陳柏惟站台，蔡英文三天就有兩天來台中市，為選情較艱困選區的立委參選人站台，足見蔡英文正全力拉抬立委選情。

總統蔡英文才在前天來台中市為第三選區的洪慈庸及第八選區的翁美春站台，今天下午又來台中市，要為泛綠共推的陳柏惟站台，外界認為，三天就來兩次，蔡英文對台中選情真的非常重視。

台中市有八個選區，蔡英文三天來二天來台中市，所選擇站台的三個選區，分別為前天的的第三選區洪慈庸，其對手是副市長楊瓊瓔及第八選區的翁美春，對手是江啟臣，今天第二選區陳柏惟，對手是顏寬恒，這三個選區對手都相當強，是有點艱困及較艱困的選區，也就是目前還要再加把勁的參選人，蔡英文先為其站台，就是要拉抬氣勢。

外界認為，顯見蔡英文在總統選情穩定後，正全力拉抬立委的選情，要達到「總統當選，國會過半」。

今天下午是蔡英文首次單獨為陳柏惟站台，陳昨天就在臉書預告，請大家到龍井永順宮來捕獲野生小英及3Q，一起來抓小英及3Q這兩個寶，讓粉絲們笑開懷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法