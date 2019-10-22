《2020台南立委選情初探-第一選區》總統選情帶動 綠營略佔上風

2019-10-22

記者王涵平、楊金城／專題報導

台南立委選舉第一選區國、民兩黨提名人一為現任議員、一曾任兩屆議員，加上初選洗禮，基層經營各有相當基礎，惟在總統選情帶動下，加上南市綠大於藍基本盤，立委選情仍略佔上風。

第一選區涵蓋後壁區、白河區、北門區、學甲區、鹽水區、新營區、柳營區、東山區、將軍區、下營區、六甲區等十一個行政區。民進黨提名前南市議員賴惠員、國民黨提名現任市議員蔡育輝。

賴惠員 歷經初選廝殺仍待整合

賴惠員在二○一○年首次參選縣市合併後的南市議員，即在第二選區（新營區、柳營區、鹽水區）以最高票當選，連任成功後，於二○一八年第一、二選區合併後連任失利，轉投入立委初選，與前南市副市長顏純左、立委葉宜津、前農委會副主委李退之激烈廝殺後出線。

蔡育輝 挾超高人氣獲藍營徵召

蔡育輝曾任兩屆原南縣議員，縣市合併後三屆市議員，甚至本屆在第一、二選區合併後以第一高票連任，挾超高人氣爭取立委提名獲得徵召。

顏耀星 爭取藍綠以外的支持

賴、蔡兩人參選立委雖是初試啼聲，但政壇老將包袱難免，賴歷經初選慘烈競逐，整合仍待觀察，蔡同樣在初選過程有對手水利會會務委員顏東義，顏爭取國民黨提名失利，胞兄顏耀星卻獲台灣民眾黨提名，前國代顏耀星，曾任國民黨南縣黨部副主委，前民進黨台南縣長蘇煥智延攬擔任工策會總幹事，顏喊出爭取藍綠以外的支持，但顏與政界疏離多時仍需觀望。

學甲、曾文區 基本盤綠大於藍

尤其是濱海的學甲區和曾文區下營、六甲的基本盤綠大於藍，票倉學甲甚至被稱為民主聖地，藍營組織鬆散，賴惠員近些年在學甲、將軍和北門的經營，又比蔡育輝起步早，只要綠營整合順利，優勢更大；台灣民意黨立委參選人黃天辰勤跑基層，則是急起直追。

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