中國又公開威脅台灣 陸委會冷回：消費台灣議題掩飾治理缺失

2019-10-21 12:25

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國國防部長魏鳳和今（21）天在北京香山論壇開幕再次公開威脅台灣，強調任何勢力都阻擋不了中國解決台灣問題，「統一是正道，分裂死路一條」。陸委會批評，中共始終不放棄武力犯台，更企圖消費台灣議題掩飾治理缺失，勸北京「及早打消以武促統的妄想」。

第9屆「北京香山論壇」今天開幕，魏鳳和在論壇開幕演講中說，解放軍堅決維護中國主權、發展利益。魏鳳和並說，中國是世界上唯一尚未實現完全統一的國家，「解決台灣問題，實現中國完全統一是大勢所趨，任何人、任何勢力都阻擋不了」。

魏鳳和也老調重彈稱，中國致力於推動兩岸和平發展，推進中國和平統一進程，但同時威脅，「絕不會任由台獨份子鋌而走險，絕不會坐視外部勢力插手干涉，祖國統一是人間正道，搞分裂只能是死路一條」。

陸委會今（21）回應時直言，香山論壇已成為中共專屬的批美嚇台場域，無助於亞太安全對話、更破壞區域和平。而中共在習五條後對台灣窮盡極限施壓的惡意行徑，已嚴重破壞台海現狀、升高區域緊張情勢，「中共是危害世界和平的不穩定因子，舉辦安全對話極為諷刺」。

對於中國防長再次公開威脅台灣，陸委會說，中共始終不放棄武力犯台，更企圖藉由消費台灣議題，激發中國內部民族主義與仇台情緒，以掩飾中共治理缺失，也凸顯其缺乏務實改善兩岸關係的霸權思維僵化不變。

陸委會強調，武力恫嚇並無法撼動台灣2300萬人民守護主權的意志，勸北京當局及早打消「以武促統」不切實際的妄想。

陸委會也再次提醒北京當局：「中華民國是主權國家，台灣從未隸屬於中華人民共和國，未來也不會」。

陸委會重申，政府一貫維持和平、理性及不挑釁的兩岸政策，將持續強化自我防衛能力，確保國家主權及民主體制不受威脅與破壞，並與理念相近國家深化合作，共同致力台海及區域和平與繁榮。

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