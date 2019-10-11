國台辦批污衊「一國兩制」 陸委會嗆：勿再騷擾糾纏

2019-10-11 13:03

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡總統昨在國慶談話表示，一旦接受「一國兩制」就沒有生存空間，拒絕「一國兩制」是台灣人民最大共識，中國國台辦今天表示，相關內容是「藉攻擊汙衊一國兩制，製造仇視大陸的氛圍」。對此，陸委會表示，中國共產黨敵意對待台灣，台灣已明白拒絕「一國兩制」，切勿再騷擾糾纏、自取其辱。

陸委會指出，蔡總統國慶講話清晰反映台灣人民團結「捍衛主權、守護民主」、「壯大台灣、走向國際」的集體意志，以及拒絕「一國兩制」的主流民意。北京當局持續對台敵意作為、不思務實改善之道，國台辦「非統即獨」的盲目批判、掩飾對台工作長期誤判的錯誤，我們深感遺憾。

陸委會指出，「習五條」後北京當局強迫台灣接受「一國兩制」，升高對台惡意施壓，國際社會及台灣民意均指向，中共才是破壞台海和平及區域安全的衝突失序來源。

陸委會強調，中國共產黨對外宣傳及歸責台灣的套路，只是藉台海議題轉移其內外部治理失能的焦點。總統國慶演說已強調，當台灣自由民主受到挑戰、當國家生存發展受到威脅，無論是哪個黨派，必須站出來捍衛；這就是台灣團結的動力。

陸委會說，中華民國作為主權國家是國際關係事實，台灣人民希望兩岸和平，但絕對不會在威脅下委屈求全。我們奉勸對岸應清楚理解台灣人民團結守護國家主權、自由民主的堅定意志，破壞兩岸現狀的行徑只會升高敵意螺旋，唯有正視兩岸現實、停止對台惡意打壓與介選，才是兩岸良性發展的唯一正確道路。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法