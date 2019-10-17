林國慶兒子任中國政協違法？ 陸委會：審認中

2019-10-17 18:37

〔記者鍾麗華／台北報導〕無黨籍參選嘉縣山區立委的林國慶，其兒子林智遠任中國福建省平潭政協，民進黨嘉義縣黨部主委林沐惠今天到嘉義地檢署提告涉嫌違反「兩岸人民關係條例」。陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，林智遠是否違法，目前由主管機關審認中。

邱垂正指出，過去陸委會曾做出函釋，擔任中國政協職務若是「特邀特聘」，屬榮譽職，僅能列席，並沒有享有完整的職權與權利，因此未違反相關法令；若是主動任職者，則有違反「兩岸人民關係條例」不得擔任中共黨政軍職務之虞。至於林智遠是否違法，目前由主管機關審認中。

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