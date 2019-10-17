國台辦稱「芒果乾」是鴆毒酒 陸委會回擊：「一國兩制」才是

2019-10-17 18:55

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國台辦發言人馬曉光昨針對「芒果乾」（亡國感）回應稱，這一詞彙「是一杯鴆毒酒」、「民進黨及其當局蓄意炒作，旨在煽動兩岸對抗，撈取選舉利益」。陸委會副主委兼發言人邱垂正今在例行記者會再度抨擊，兩岸分治70年來，中共對台除軍事威脅、外交打壓，「還不時自己端出『一國兩制』這杯『鴆毒酒』，台灣人民沒有接受，更不可能喝下」。

邱垂正指出，中共是今日對台灣最大威脅來源，北京當局年初提出「習五條」，意圖以「一國兩制台灣方案」，改變兩岸現狀，藉由文攻武嚇，加大對台施壓與分化，破壞台海與區域和平穩定，中共才是亡國感製造者，「一國兩制」正是這杯「鴆毒酒」。

邱垂正說，中共國台辦長期誤判情勢，惡意慣性自說自話、無的放矢，這才是刻意操作兩岸對抗、干擾台灣選舉，台灣人民拒絕「一國兩制」，政府捍衛國家主權與民主自由，目標明確一貫與堅定。

至於傳出「兩岸經濟合作架構協議（ECFA）」明年簽署10年可能失效，邱垂正表示，10年協商期限說法來是GATT（關稅暨貿易總協定）第24條規定，WTO（世界貿易組織）會員仍有不同看法與立場，迄今沒有任何決定性的共識與標準。

邱垂正表示，我政府從2016年5月20日以來已多次對外說明，兩岸已洽簽各項協議都持續有效，因此不樂見中方因政治協議片面停止兩岸協議落實，不僅會造成雙方經濟損失，傷害兩岸民眾權益福祉、破壞兩岸關係，也會影響中國國際形象。

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