國台辦幫腔國民黨 陸委會嗆：中共才是「芒果乾」製造者

2019-10-16 18:57

〔記者鍾麗華／台北報導〕前總統馬英九與國民黨總統參選人韓國瑜陣營輪番指控蔡總統大賣「芒果乾（亡國感）」，蔡總統強硬回應「亡國感是國民黨炒作出來的」，「芒果乾」近來引發藍綠大戰。中國國台辦發言人馬曉光今天在例行記者會幫腔國民黨，批評民進黨及其當局蓄意炒作這個話題。陸委會則回嗆，中共才是「芒果乾（亡國感）」、「鴆毒酒」的製造者。

馬曉光稱，「正像台灣媒體指出的，這個『芒果乾』流淌著綠色的血液，是一杯『鴆毒酒』。民進黨及其當局蓄意炒作這個話題，製造這樣的氛圍，旨在煽動兩岸對抗，製造兩岸敵意，進行選舉動員、撈取選舉利益。對於這種欺騙伎倆，希望廣大台灣同胞，特別是年輕人不要上當，更不要隨之起舞。」

陸委會指出，中共是今日對台灣最大的威脅來源，北京當局年初提出「習五條」，意圖以「一國兩制台灣方案」改變兩岸現狀，藉由文攻武嚇，加大對台施壓與分化，破壞台海及區域和平穩定，中共才是「芒果乾（亡國感）」、「鴆毒酒」的製造者。

陸委會強調，中共國台辦長期誤判情勢、缺乏務實處理兩岸關係智慧，惡意、慣性的自問自答、無的放矢，這才是刻意操作兩岸對抗、介選干擾台灣社會的明證。台灣人民拒絕「一國兩制」，絕不隨中共錯誤政治主張起舞；我政府未來將持續推動和平、理性及不挑釁的兩岸政策，致力捍衛國家主權和民主自由，這個目標明確且堅定。

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