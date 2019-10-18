藍綠夾殺民眾黨區域立委選將？ 柯預估投票率低不利小黨

2019-10-18 11:34

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲今早主持「台北節能季」活動後，媒體詢問，是否擔心民眾黨區域立委參選人，在藍綠夾殺下邊緣化，他回應，總統候選人比較會吸引注意、佔掉版面，但他估計明年投票率會很低，這種狀態不利小黨跟第三勢力，因為會去投票的是死忠的藍綠支持者，中間選民投票率會低。

台北市政府顧問、民眾黨發起人之一蔡壁如稍早於電台節目專訪時，談到民眾黨要提名區域立委20人，目標10到15席進入國會，對此，柯說，絕大多數的區域立委布局都超過一年，民眾黨起步晚，要找人是比較辛苦一點，選舉結果太難預測，只能盡力，預期多少席，有時候是喊給自己人聽的，也不是你想幾席就幾席。

媒體追問，蔡壁如說民眾黨下一波區域立委提名記者會後，當天下午鴻海集團創辦人郭台銘在高雄市有辦感恩會，她會帶4位高雄市的提名人與會，柯是否出席？柯表示，剛好那天他在台南市有簽書會，一個月前就排好用某書店的場地，郭董太慢通知他們，所以就由蔡壁如等人代表出席。

至於郭台銘可能加入民眾黨列入不分區立委名單？柯說，如果郭願意的話是很好，不過他不是說現在無黨一身輕。

關於蔡壁如於專訪中說有民眾很焦慮柯文哲不選總統，媒體問柯會轉念參選？柯回應，「從我媽媽開始，焦慮的人很多」，討厭藍、討厭綠在台灣是很大的板塊，但是選總統不是跟選里長一樣，或是寫個FB、走一走，那太龐大的選舉，不是那麼容易。

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