終結掉親民黨團 秦慧珠轟柯「忘恩負義」

2019-10-18

〔記者陳璟民、林良昇／台北報導〕台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲找親民黨議員黃珊珊當副市長，也可能找退出親民黨的北市議員林國成加入民眾黨。國民黨議員秦慧珠昨當柯文哲面譏諷說，柯視親民黨主席宋楚瑜為導師、政壇前輩，宋也讓親民黨議會黨團支持柯，柯卻終結掉親民黨團，「忘恩負義」的政治人物，在政壇沒辦法得到朋友和尊敬，「以後誰敢跟你打交道？」

柯：會找時間跟宋解釋

柯文哲昨到議會專案報告，國民黨議員陳重文問柯是否會邀林國成加入民眾黨？柯答「會」；陳揶揄說，「橘子白了就發霉了」，柯宋關係有沒有發霉？黃珊珊入府、林國成入黨，要怎麼跟宋交代？柯則說，會跟宋說明。

秦慧珠質詢時，指柯曾說民進黨栽培他是養虎為患，宋是否也養虎貽患？柯答稱，不會啦，他跟宋很好；秦慧珠酸說，「很好的結果，就是終結親民黨團」。

秦慧珠表示，柯使出「吸星大法」，將林國成拿去當不分區立委，統統變身為民眾黨；柯答「沒那麼嚴重」；秦回說，很嚴重啊，親民黨在市議會走入歷史了，還不嚴重嗎？

秦促柯換位思考，若他是宋的話，會高興嗎？柯又說「會找時間跟宋解釋」；秦於是問柯，有沒有跟宋聯繫？柯應「有」，秦追問「他有說要見你？」柯說「沒有」，全場瞬間迸笑。秦批柯裝傻，智商一五七的人，講不出一個道理，其實就是人家不見你嘛。

秦慧珠表示，親民黨秘書長李鴻鈞說不知林要加入民眾黨，柯是不是欠親民黨禮數？柯對不起民進黨，也對不起親民黨，忘恩負義的政治人物，在政壇沒辦法得到朋友和尊敬，以後誰敢跟柯打交道？

區域立委 橘營將提名10人

親民黨雖在台北已無市議員，但已展開佈局立委選舉，將提名十名區域立委參選人，以及不低於十席不分區名單。

據指出，橘營確定在台中市第八選區、高雄市第七選區提名，挑戰現任國民黨立委江啟臣、民進黨立委許智傑，攪動藍綠板塊。據了解，高雄第七選區將提名已故親民黨秘書長秦金生女兒秦詩雁參選，提名名單還包括前職棒球員、武術選手等，完整名單擬於十月底公佈。

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