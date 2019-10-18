柯選不選總統？ 蔡壁如：他的為難是曾批評韓國瑜落跑市長

2019-10-18 09:49

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲組台灣民眾黨，目標進軍立法院，外界仍關係柯是否會和時代力量或親民黨合作，以政黨推薦的總統門票參選，柯心腹大將、市府顧問蔡壁如表示柯參選總統機率趨近於零，柯認為才剛連任選上台北市長就去選總統，對台北市民的有誠信問題，過去柯也批評高雄市長韓國瑜是落跑市長，「我覺得是他的為難」。

蔡壁如今天和立委參選人、議員徐立信上《POP撞新聞》接受主持人黃暐瀚專訪，徐立信表達仍希望柯文哲能出來選的心情，強調很多支持者都表示總統候選人只有菜包、草包，不知道怎麼投，他也認為台灣民眾黨沒總統候選人，恐怕影響選中間選民出來投票意願，會降低討厭藍綠的民眾出來投票的比例，對立委參選人來說，投票率可能會差到一成。

蔡壁如被問到對於柯文哲選總統的看法，她坦言，假日在中南部跑行程時，很多支持者都很激動的表達希望柯文哲能夠出來選，甚至有支持者說柯不出來選，讓他們都快得憂鬱症。

蔡壁如表示，今年3月作總統民調時，當時她有替柯作選總統的準備，也和柯說若要選總統就不選，但柯也思考著才剛選上台北市長就去選總統，對台北市民的誠信問題，因此柯當時也沒有說選不選，至於組黨是因有很多地方法案都來自中央法規，才會有組黨打算。

鴻海集團創辦人郭台銘原本要選卻突然不選，蔡壁如坦言，郭不選讓他們很失落，有試圖說服他，因認為郭若出來選很有勝算。黃暐瀚詢問柯是否在郭不選後思考選總統，選機率為何？蔡壁如表示，柯文哲在8月份曾說支持郭董出來選，若郭出來他就不會選，當時更批評韓國瑜是落跑市長，「我覺得是他的為難」，她也說，柯參選總統的機率趨近於零。

柯若要參選，只能以政黨推薦出來，黃暐瀚問目前時代力量、親民黨的關係，蔡壁如表示，柯和親民黨主席宋楚瑜很好，宋很疼柯，黃珊珊當副市長的事情其實不是秘密，早在4年前就傳過，宋對此也樂觀其成，認為任副市長是歷練，較「拍謝」的是當初在組黨時沒和各個長輩講，本來是想說在申請時可一一向長輩說明，但當時送內政部突然被曝光消息，後來花了很多時間去解釋。蔡也說，和時力並沒暢通管道互動。

蔡壁如說本週日台灣民眾黨有記者會在高雄，第一波會提名8席立委，還會再提11席共19席，預期還會有第3波提名，這次應會提超過20席，明年立委目標則是上10至15席。

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