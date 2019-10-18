洪孟楷批屏東國慶煙火「最貴、最糟」 呂孫綾反嗆誇大不實

2019-10-18 11:17

〔記者周湘芸／新北報導〕2020選戰倒數，新北市第一選區面臨多人混戰，民進黨主席卓榮泰和市議員鄭宇恩今早到淡水區中山路市場陪同立法委員呂孫綾掃街拜票，談到對手國民黨提名人洪孟楷先前批評屏東國慶煙火「史上最貴、最糟」，呂表示，在地方跑選區，不少人對他的評價都是「誇大不實」 ，過去馬政府也辦過類似活動，花費也很大，為什麼沒看到他批評？對此，記者聯繫洪孟楷，目前尚未取得回應。

卓榮泰今早到淡水區為呂孫綾輔選，他表示，過去在立法院、行政院跟呂孫綾的互動很多，淡江大橋招標得標施工前，呂經常到行政院再三討論，希望工程可以順利進行，此次受到對手的夾殺跟挑戰，便決定到淡水一起跟她加油，希望爭取每張票，讓她能順利留在國會，為地方努力。

面對第一選區目前有多人宣布投入選戰，呂孫綾表示，4年來很努力爭取地方建設，很多是中央、地方一起爭取，相信大家有目共睹，現在登記參選還沒開始，有多少人確定參選都是未知數，自己則會用成績取得認同。

呂孫綾指出，非常感謝蔡英文總統跟卓榮泰接連到淡水輔選，一直以來淡水區就是艱困選區，過去板塊也是藍大於綠，所以中央也一直很關心。她也強調，選舉就是選賢與能，誰能真正為國家做出決定 相信大家會選出最好的人選。

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