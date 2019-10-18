無奈上榜酬庸撲克牌！丁允恭批藍營：雙重標準羞辱人

2019-10-18 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨日前推出「地表最強酬庸王」撲克牌，共計54位民進黨人士遭點名。對此，被畫成黑桃五，分在「菊權升天」類別的總統府發言人丁允恭昨（17）日在臉書發文，細數自己的工作歷程，質疑國民黨「到底何謂酬庸」。

丁允恭昨日在臉書PO文吐露工作經歷心聲，他31歲時第一次進入行政部門，月領3萬8千元，直到37歲才任高雄市政府新聞局長，雖不算老，但也不是特別年輕。

丁允恭在擔任公職前，有一定的學歷，也有時報文學獎首獎等社會資歷，還有一定的公共參與，包括曾跟朋友一起向亂收帳的電信公司討公道，為上萬消費者討回幾億元退款。

丁允恭指出，在擔任高市新聞局長時，每天用心說明市府施政、回應輿情外，推出全國第一個吉祥物比賽、全國第一個視覺化災情資訊系統，也為了體卹基層同仁的辛勞，推出全國第一個在家加班補休的認定等，連城市行銷影片的腳本都親自參與撰寫。

丁允恭強調「不是說這些有什麼了不起的，但我認為以這樣任職前的資格、與任職後的努力，出來為大家服務，應該說得上是不勉強的」，他也不是誰的小孩、誰的親戚，更想不出來厚待於他的理由。

此外，丁允恭也暗酸國民黨發言人洪孟楷。丁允恭說，國民黨在新北市某選區選立委的年輕人，27歲當上嘉義市文化局長時，學經歷都沒什麼好說的，也看不出特別優秀的條件，唯一想得出來的理由就是「他媽媽是立委」，也因有政治上的「第一桶金」，他才能持續累積政治資本，到參選立委，還夸夸其辭罵別人酬庸。

丁允恭痛批國民黨這樣的例子層出不窮，「這不是酬庸，什麼才是酬庸？他們又是基於什麼樣的無自我檢討能力，才能這樣雙重標準地羞辱人」。

丁允恭也感嘆其他被印在撲克牌上的名單，稱這些人歷經充份的執政訓練，因此出任部會與事業單位，還被扣上酬庸的帽子，更是非常不公平。他也對於台灣常陷於缺乏理性討論，又缺乏一致標準的政治口水，有感到灰心疲累的時候。

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