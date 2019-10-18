蘇震清稱「不排除自己參選」 卓榮泰：黨中央不受任何威脅

2019-10-18 10:30

〔記者周湘芸／新北報導〕立法院長蘇嘉全姪兒、立法委員蘇震清日前因黨內協調禮讓立委鍾佳濱，宣布爭取不分區立委，但卻有報導指蘇震清涉及誠美材子公司掏空案，傳黨內高層重新考量其是否適合放入不分區名單，引發蘇震清不滿，甚至發聲明稱「不排除自己參選」。對此，卓今受訪也喊話，自己現在接黨的負責人選擇隱忍，但不要繼續要脅、威脅黨中央，黨中央不受任何威脅，這絕對是不智的行為。

民進黨中執會16日流會，外傳因新系、蘇系太多人，立法院長蘇嘉全希望蘇震清進入不分區安全名單，便動員杯葛流會。卓榮泰今受訪被問到不分區立委提名委員會名單是否有讓蔡英文總統過目？他表示，因為牽扯總統和立委選舉，非常尊重總統，雖然是黨務工作，仍有事先跟總統報告名單，但大家對名單都可以討論，第一次聚集討論有情緒上反應造成流會，希望下禮拜或適當時間能趕緊處理，因為時間有限。

面對蘇震清發表聲明稱，卓榮泰曾親口承諾3次以上將他列入安全名單，卓表示，過去因為選情調整，2位院長有進行一些協調都予以尊重，但名單的每個人都需要經得起考驗，目前針對掏空案在進行查證工作，跟蘇禮拜二也有談到後續處理工作，但中執會卻仍流會，昨天又聽到他說了一些不智的話，希望不要在這時候還要威脅黨中央，黨中央不受任何威脅，自己現在接黨的負責人選擇隱忍。

卓榮泰表示，黨內有黨內的問題，不過這9個月來黨中央一直要超脫出派系考量，不管是黨部主管人事還是區域立委提名，都沒有用派系立場考慮，希望這些問題不因派系而變成不好處理。

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