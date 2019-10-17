廢印花稅 蘇貞昌：百年重覆課稅稅制必須要改

2019-10-17 14:59

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院院會於今年9月12日通過財政部擬具廢止「印花稅法」，但立法院尚未通過予以廢止，台北市政府秘書長薛春明今天列席行政院院會時表明，廢除印花稅後，希望中央補足地方財源，並思考廢止印花稅對於地方帶來的財政問題。

主持會議的行政院長蘇貞昌強調，印花稅很多是屬於民間個人的消費被重覆課稅，這樣重覆課稅的正當性在哪裡？這個長達將近百年的古老稅制、重覆課稅的稅制，必須要改。

對於政院要廢除印花稅，不少縣市政府，特別是國民黨籍縣市首長持保留態度，台北市雖是無黨籍的現任市長柯文哲主政，但因印花稅收入最多，北市府秘書長薛春明今天列席行政院院會時，特別針對印花稅的廢除表達疑慮。

蘇貞昌則說，廢花稅根本還沒廢除，到現在地方還是繼續收，印花稅每年稅收120多億元，很多是屬於民間個人的消費，例如買房子、去坐月子中心，個人的消費被重覆課稅，這樣重覆課稅的正當性在哪裡？希望各縣市政府必須了解，這個長達將近百年的古老稅制、重覆課稅的稅制，是必須要改的，但還是要看立院廢止了沒？

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）說，由於印花稅還沒被立院廢止，如果未來真的三讀通過予以廢止，行政院秘書長李孟諺已表示，明年不排除可能用特別統籌分配稅款來支應。

至於2021年以後如何處理，Kolas 說，財政部已表明對於地方短少的稅收將編列年度預算補足，也就是中央都會編列預算補足地方，蘇院長今天也告訴六都列席代表，回去告訴所屬縣市首長，其實大家不用擔心。

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