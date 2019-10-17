不缺席2020 親民黨將提秦金生女兒參選高雄立委

2019-10-17 12:07

〔記者林良昇／台北報導〕親民黨主席宋楚瑜是否參戰2020年總統大選仍未定，但佈局2020年立委選舉如火如荼，親民黨將在區域提名10名立委參選人、不分區名單不低於10席，已大致確定在高雄鳳山、台中山線提名立委參選人參戰，據了解，在高雄鳳山將提名已故前親民黨秘書長秦金生女兒秦詩雁參選。

宋楚瑜定調親民黨總統門票是「非賣品」後，據了解，是否由宋出馬參選總統仍在未定之天，要到11月才會有結果，但親民黨在上週已召開過內部會議，區域、不分區立委名單已有雛型，在北中南都會提名立委參選人，已確定在台中市第8選區、高雄市第7選區提名，挑戰現任國民黨立委江啟臣、民進黨立委許智傑，完整立委提名名單，親民黨擬於10月底正式公佈，將攪動藍綠板塊。

親民黨在高雄市第7選區將提名秦金生女兒、47歲的秦詩雁參選﹔黨內人士指出，鳳山東區為眷村大本營，秦詩雁是眷村第三代，2000年就加入親民黨，在鳳山地方有許多長輩勸進，希望秦詩雁能代表親民黨到南部選區重新深耕，讓親民黨的中生代能夠延續服務的精神，帶給人民不同的選擇。

據指出，親民黨的提名策略是「非敵及友」，也在全台各地組織尋覓適合人選合作，是以能讓參選人有最高勝選可能為主，就像在台北市第2選區，同意親民黨現任不分區立委陳怡潔已無黨籍身分參選，在宜蘭也曾與宣布退出國民黨角逐立委選舉的縣議員黃定和聯繫，取得一定合作默契。

由於台北市長柯文哲曾陪同黃定和掃街，黃有與台灣民眾黨結合態勢。親民黨內人士說，親民黨視柯文哲為朋友，但柯看起來對朋友不是很尊重，現在比較像是「亦敵亦友」，不過，親民黨仍不排除與任何盟友合作。

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