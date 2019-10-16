獨家》侯友宜表態挺韓了？！輔選行程悄悄啟動

2019-10-16 14:08

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨總統提名人韓國瑜已請假力拚2020大選，向來強調市政優先的新北市長侯友宜，對於何時輔選仍未鬆口，外界解讀兩人有「侯韓心結」。雖然侯友宜沒有公開表態挺韓，但檯面下早已悄悄展開輔選行程，14日在一場不公開行程的餐會上，侯友宜全力拉抬選情，呼籲大家支持國民黨提名的參選人。黨務人士透露，侯友宜最快11月市政總質詢結束後，投入競選活動。

10月14日在新北市新莊區新農園會館舉行的新北市戰警總會成立大會，是由一群警界人士集結的組織，當天邀請侯友宜、國民黨新北市黨部主委李乾龍、新北市議會議長蔣根煌等人參與，獲國民黨提名及推薦的新北市各區立委參選人除了羅明才、黃桂蘭因行程趕不及之外，其餘全數到場。

據了解，侯友宜在台上一一唱名各區黨籍立委參選人，並向支持者喊話：「新莊的在哪裡？要支持陳明義」、「板橋的在哪裡？要支持林國春及柯志恩」。

侯友宜會中表示，如果他市政做不好，絕對不敢叫大家去支持哪一位參選人，如果市政做好，他的表現得到市民肯定，才有資格拜託大家去支持誰。此外，侯友宜還介紹與會的韓國瑜北部競選辦公室主任鄭世維，是代表總統參選人出席餐會，並呼籲大家支持國民黨提名的參選人。

鄭世維說，雖然侯友宜沒有講出「韓國瑜」三個字，但行動已經證明一切，在場的人心照不宣，就是要大家力挺黨籍的總統及立委參選人，侯友宜支持韓國瑜無庸置疑，如果韓國瑜當選，未來新北市爭取中央資源與經費會相對容易，有利新北市政建設推動。

林國春認為，侯友宜檯面上不斷重申市政優先，避談政治議題，但其實私下許多行程或活動，都會拜託民眾支持國民黨參選人，外界不用刻意挑撥侯與國民黨的關係。

黨務人士表示，10月22日起至11月7日是市政總質詢，預計總質詢結束後，侯友宜將展開輔選行程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法