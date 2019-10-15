柯文哲瞎扯媒體偷錄音 王世堅直呼：他就是心虛！

2019-10-15 15:01

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲日前「體力好是因為吸食安非他命」引起各界譁然，但昨在議場答詢，卻稱只是私底下的玩笑話，甚至瞎扯被偷錄音，被指控「偷錄音」的本報記者張瑞楨昨在臉書發表聲明，並表示柯的記者「偷錄音」說，影射他與現場至少3名記者，觸犯妨害秘密罪，他歡迎柯文哲提告，他願「小蝦米對抗大鯨魚」，此事連台北市議員王世堅都看不下去，直呼這哪叫偷錄，完全就是在公開的場合，柯如果污衊媒體偷拍、偷錄就是心虛，等於變相承認他講出自己心聲。

柯文哲今受訪仍態度強硬，表示就算是公眾人物，這樣跟前跟後、錄音錄影，好像電影《楚門的世界》，可是到底媒體自律的程度應該到什麼程度，這也是應該要被拿出來討論的。媒體質疑，當天是台灣民眾黨發的公開行程？柯竟說，對啦，我公開行程，我到那個廟宇，也要去上廁所啊，廁所也是公開空間啊！

王世堅表示，柯文哲不自律自已的嘴巴，藉由亂說話、亂罵、消遣政治人物博取版面和聲量，結果這次卻踢到鐵板，他認為柯是不小心洩漏自己的秘密，冷靜回想就可發現，柯這幾年時而亢奮、時而焦慮，都是吸食安非他命的後遺症，柯應要接受驗尿、驗毒，一方面給社會交代，若真是失言必須要和社會道歉，讓事情劃下句點。

王世堅強調，他看當時的場景在接待的辦公區，也開放給媒體做訪問，在場都是名門正派的電子媒體，也不是狗仔在揭露隱私，根本不是偷錄，柯如果污衊媒體是偷錄，就證明他的心虛，也等於是變相承認他有吸食，柯就是這種人，出糗讓他顏面無光就怪媒體，媒體要不要自律是媒體的事，但在看他眼中，首都市長柯文哲才是最需要自律的！

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