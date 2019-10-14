針對柯文哲「偷錄音」之說 記者發聲明不排除提告

2019-10-14 20:42

〔記者唐在馨／台中報導〕台北市長柯文哲昨天（13日）到台中進行輔選行程時，回應地方人士詢問體力為何那麼好？他開玩笑回答：是「吃安，吃安非他命」，當場被地方人士告知有媒體在場，不要亂開玩笑。柯文哲今天（14日）卻在議場備詢時，不但不認自己開了不當的玩笑，還指：記者偷錄。對此，自由時報記者張瑞楨在臉書發表聲明，直接告訴柯文哲：並無偷錄之事，他並表示，柯文哲的記者「偷錄音」之說，已影射他與現場至少3名記者，觸犯妨害秘密罪，他歡迎柯文哲提告，他也樂於反告柯文哲妨害名譽罪。

記者張瑞楨聲明全文：

台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲，本月十三日陪同該黨提名的中市立委參選人張睿倉至大雅區永興宮參拜後，於永興宮辦公室內喝茶休息時，副主任委員陳連生讚揚他體力好，是否有吃什麼「好料」（補品）？，柯文哲答稱，他能騎一日雙塔，沒有吃任何好料，「吃安、吃安非他命（二級毒品）」，此語一出引發爭議，柯文哲卻在翌日（十四日）誣指說，此為私下聊天，為記者「被偷錄音，這太過分了」。

針對上述「偷錄音」之說，本人聲明，當時本人拿著體積不小的單眼數位照相機，大方公開拍攝與錄影，在公開場合「共見共聞」攝影記錄，何來「偷錄音（錄影攝影）」？每一人都有失言時候，如企圖用瞎掰說謊辯詞掩飾失言，只會讓政治人物每況愈下的聲望，更為消磨殆盡。

本月十三日，柯文哲於大雅區永興宮向媽祖上香後，宮方引導到辦公室喝茶，身為主人的永興宮，完全開放記者進入，沒有任何攔阻或禁止採訪之言，辦公室的門亦無深鎖緊閉，人員進出自如，宮方人員還曾對記者招呼「進來喝茶」，柯文哲辦公室提供的行程，並未註記是「不開放採訪」，進入攝影、採訪的記者，也不是只有我獨自一人，還有同業記者至少3人，本人的位置就在柯文哲右方僅約2公尺，中間隔著立委參選人張睿倉等2人，本人拿著照相機「公開、大方」錄影與拍照，張睿倉等人看得一清二楚，這些都有錄影與照片為證。

本人認為，政治人物如瞎掰扯謊，其道德人格缺失，比失言或開玩笑嚴重，柯文哲的記者「偷錄音」之說，形同指控至少3位記者觸犯刑法的妨害秘密罪，本人歡迎柯文哲提告，本人也很樂意「小蝦米對抗大鯨魚」，控告柯文哲妨害名譽罪，讓法院認證是記者偷拍？還是市長瞎掰毀人名譽？

「吃安、吃安非他命」出自柯文哲之口，非記者強塞柯文哲之嘴，政治人物在公開場合內的公開談話，皆可受公眾評論，記者報導亦以「失言、戲言」角度切入，與柯文哲當天下午「開玩笑」（戲言）之說吻合，報導既無錯誤，柯市長又豈能將自己失言之責，強推記者以圖掩飾？奉勸柯市長建立課責素養，言行莫讓國人有雞鳴狗盜之嘆。

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