吸安玩笑話牽拖被偷錄音 柯文哲再嗆：媒體自律

2019-10-15 11:07

〔記者沈佩瑤／台北報導〕 台北市長柯文哲日前一席「體力好是因為吸食安非他命」玩笑話惹議，柯昨在議場答詢，卻稱只是私底下的玩笑話，牽拖自己被偷錄音。被指控「偷錄音」的本報記者張瑞楨昨在臉書發表聲明，直接告訴柯文哲：並無偷錄之事，他並表示，柯文哲的記者「偷錄音」之說，已影射他與現場至少3名記者，觸犯妨害秘密罪，他歡迎柯文哲提告，他也樂於反告柯文哲妨害名譽罪。

但柯文哲今天受訪仍態度強硬表示，這是一個目前台灣媒體要去大家討論的題目，就算是公眾人物，這樣跟前跟後、錄音錄影，好像電影《楚門的世界》，可是到底媒體自律的程度應該到什麼程度，這也是應該要被拿出來討論的。

媒體質疑，但當天是台灣民眾黨發的公開行程？柯竟說，對啦，我公開行程，我到那個廟宇，也要去上廁所啊，廁所也是公開空間啊！

他繼續碎念，「人家在裡面講話，你這樣跟前跟後錄音，但這種事情也不是只有發生一次啦，所以為什麼台灣的政治人物看起來都假假的就是這樣，因為被錄久了每一個到後來都反射動作，變成戴面具了，這不是一個健康社會該有的現象。」

對於議員批柯不要混淆視聽，柯文哲則是忍不住嗆說，是特定媒體一直在問這種問題，特定媒體在傳播，還有特定的議員。

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