吃安惹議》議員要求警局長︰立刻替柯驗尿，有的話勒戒

2019-10-14 11:01

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲一席「體力好是因為吸安」的玩笑話引發軒然大波，台北市議員汪志冰今在議場質詢時，當場要求台北市警察局長陳嘉昌，應立刻替市長驗尿，如果有吸毒就送勒戒，否則就以妨礙公務法辦，陳嘉昌語氣為難頻頻強調市長對緝毒大力支持，會了解前因後果，一旁的柯文哲則是不斷搖頭苦笑。

身兼台灣民眾黨主席的柯文哲，昨到台中替立委參選人張睿倉輔選，途經永興宮參拜時，被廟方人員誇讚體力好，便開玩笑說自己能騎「一日雙塔」，沒有吃任何好料，而是「吃安非他命」。台灣民眾黨隨後發布聲明以正視聽，強調指柯文哲一席話只是趣味的言談。

柯文哲︰吃安玩笑「當然不適當」

柯文哲今天上午赴台北市議會專案報告，會前遇媒體詢問昨天的發言是否恰當，柯回應「當然不適當」。

市議員汪志冰質詢時批評，台北市緝毒成效有待加強，市長發言根本就是扯後腿，甚至連子弟兵也被拖下水。但柯文哲卻稱，那是關起門來私底下講的話，還強調是因為廟方一直問，他才會開玩笑這樣說。

聽到議員反嗆柯常私底下失言，只有跟陳佩琪關在房間才叫私底下；身為市長還曾是醫生，關上門來仍應該要謹言慎行，透過媒體出去，難道是鼓勵大家吸安嗎？柯文哲碎念「這是不文明的，所以這就是每個政治人物看起來都假假的」、「聽也知道我在開玩笑，你（指媒體）要這樣寫，實在太有目的了」。

汪志冰當點名要求台北市警察局長陳嘉昌，「下去給他（指柯文哲）驗尿，如果有的話，就抓去勒戒，不然就用妨礙公務治他，可以嗎？」陳嘉昌僅數度說市長大力支持緝毒，下去會了解前因後果。

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