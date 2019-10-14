痛斥港警「變態獸行」 台聯籲移民署禁止其入境

2019-10-14 16:12

〔記者王冠仁／台北報導〕香港反送中抗議越演越烈，尤其屢屢傳出港警以暴力方式毆打抗議者，尤其日前更是傳出港警疑似想攜家帶眷移民來台，更是引起台灣各界關注。台灣團結聯盟今天下午前往移民署，呼籲移民署應立即禁止具備中國公安、港警、速龍小隊等背景者入境。

台聯成員說，港警曾經逮捕參與抗爭的12歲少女，香港15歲跳水運動員陳彥霖也因參加抗爭，不久就被發現成為一具全裸浮屍，港警作法屢屢引起爭議。尤其本月10日，香港中大女學生吳傲雪挺身揭露她曾被港警性侵經過，台聯認為港警這類做法根本是「變態獸行」。

台聯強調，自6月12日至今，在送中抗議事件中遭拘捕者已有2379人，其中超過3成是未成年者。此外，抗議者當中還發生108起自殺案，又以「墜樓」占大多數，有些案件更是疑點重重。

台聯向移民署呼籲，應該立刻禁止具備中國公安、港警、速龍小隊等背景者入境台灣，別讓台灣變成香港。

警方說，台聯成員說到氣憤處，當場在移民署大門前焚燒中共五星旗表達不滿，不過由於此次抗議沒有向警方申請，台聯成員還做出門焚燒五星旗的舉動，警方為避免火勢擴大，隨即以滅火器制止，並一度準備舉牌警告，幸虧台聯成員遞交陳情書給移民署後就離去，沒有脫序行為發生。

移民署說，台灣是民主自由的國家，只要認同民主價值且符合法規者，均歡迎其申請來台。但為維護國家安全，如果香港居民有「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」第9條所定，「現（曾）有事實足認為有犯罪行為」或「現（曾）有危害國家利益、公共安全、公共秩序、善良風俗或從事恐怖活動之虞」之情形，將不予許可來。

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