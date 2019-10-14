民生汐止線遙遙無期 柯P秒答：是

2019-10-14 12:18

〔記者沈佩瑤／台北報導〕民生汐止線存在路線爭議而延宕多年，台北市長柯文哲今天赴市議會專案報告，他直言自己的態度很清楚，就是以環狀線優先，至於民生汐止線則是「等我有空」，面對在市議員追問，民生汐止線是否遙遙無期？柯文哲果斷秒答「是」，讓議員傻眼語塞。

柯文哲報告時提到，很多人在問民生汐止線，他現在明講，重點不是這條線，而是基隆河谷交通整合計畫，現在有基隆輕軌、台鐵優化、北宜直鐵、汐止民生線，還有人說高鐵延伸至宜蘭，但要一次講清楚，不可能都同時做，大家要有清楚想法才動作。

民進黨市議員高嘉瑜質詢時表示，今年10月11日總統蔡英文赴內湖，提及在財務允許下，中央能夠給予協助，希望大家放下恩怨，手牽手、向前走，並詢問柯文哲，地方建設是否應該沒有恩怨、不分藍綠？

柯文哲說，公務當然沒有私人恩怨，環狀線之一的東環線，還是全力推動，不是錢問題，而是行政時間，建設不應該分黨派。

高嘉瑜接著詢問，北市府對於民生汐止線態度？環評能否順利過關？柯文哲說，重點是基隆河谷交通整合計畫；台北市捷運局補充，要看環保署審理情形，目前委員意見多，會盡量爭取。

柯文哲強調，目前他的態度很清楚，以環狀線優先，民生汐止線則是「等我有空」，並重申以環狀線優先。

高嘉瑜尷尬苦笑後繼續追問， 之前北市府承諾，環狀線會在2020年開工，那民生汐止線何時開工？柯竟回「不知道」，高嘉瑜再問，所以遙遙無期？柯文哲果斷秒回「是」。

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