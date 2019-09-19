柯P有意取消里鄰長訂報 議員不分黨派強烈反對

2019-09-19 13:43

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市長柯文哲上任後力推電子化、要求所屬單位檢討訂報需要，現在更有意取消里鄰長的訂報。不過今天多位不分黨派的北市議員都質疑其取消訂報之做法。民政局長藍世聰表示，會再與市長進行溝通。

台北市議會今天召開民政委員會，議員王浩在會中指出，柯文哲現在有意將北市9000多位里鄰長的訂報取消。他表示，柯文哲仇視媒體、尤其是報紙，但憑什麼柯喜歡網路，里鄰長就不能有報紙，而且很多里鄰長都是長者，60歲的人一早起來就是看報。議員林國成也說，報紙是幾十年的傳統，希望市長不要管這麼多，最近高雄、台南都將報紙編進去，「不要人家在編進去，我們在取消」。

議員徐立信說，現在LINE通訊軟體確實發達，但有些老人連LINE都沒用，取消報紙可能讓里長資訊取得減弱，他建議暫緩停報，要求里民、里鄰長機加入LINE系統，有待人數穩定後在進一步討論。議員張斯綱、民政委員會第一召集人應曉薇、第二召集人陳怡君等也反對取消訂報，認為閱報是長者的樂趣是閱報，加上有些長者覺得看手機傷眼，希望北市尊重議員們的建議。

對此藍世聰坦言，北市里鄰長確實長輩佔多數，北市里鄰共有9665人，里長60歲以上者佔了60%、鄰長60歲以上者也有70%。民政局會考慮到派報社人員的生計，過去有就平面媒體部分有跟市長報告，希望不要貿然取消。柯文哲認為無紙化或訂報紙可以由里鄰長自行決定，過去民政局做過相關調查，52%里鄰長希望維持訂報、48 %希望獲得300元通訊補助。現在委員會希望里鄰長100%訂報，這部分還要再由市府討論決定，是否能將取消訂報暫緩執行。

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