邀味全龍進駐天母棒球場組北市職棒隊 柯P：專案處理

2019-06-13 16:37

〔記者蔡亞樺／台北報導〕味全龍重新加入職棒，目前正在尋覓主場，北市議員陳建銘今日下午在市議會質詢提議，積極主動爭取味全龍進駐天母棒球場作為主球場，就像是美國職棒每座城市有自己的球隊、球團，組成屬於北市的職棒球隊，如此帶動地方經濟與產業發展，北市體育局長李再立答覆，目前已經跟味全龍接觸過，正在討論中，市長柯文哲當場責成副市長蔡炳坤擔任專案小組召集人，隨時掌握進度處理。

陳建銘指出，柯文哲日前訪日爭取申辦亞運，但看不到北市的體育政策在哪，台北市應在不同區域有不同規劃發展，吸引觀光客增進北市經濟發展，像是可以利用天母棒球場，桃園球場用OT方式，透過運動主題發展新廠產業，新莊棒球場也委外給富邦悍將，但北市卻一次次流失機會。

陳建銘提到，柯文哲日前到天母棒球場開球，當場開出8千萬元整修支票，天母棒球場宛如一座錢坑，當年興建花費3億元，為了世大運又投入1億多元整修，這次又開8千萬元支票，到現在看不到成效，天母依舊沒落。

陳建銘呼籲市府應積極爭取味全龍留在台北市，當作週末假日的主場，作為職棒發展基地，從體育產業帶動地區經濟的發展。

柯文哲表示，OT要看條件，而天母棒球場發展不好是因為週一到週四不能打、有限制球賽時間。陳建銘說，所以發展假日球場，否則天母棒球場這5、6年來1年收入不到1千萬元，對當地一點幫助都沒有，市長不能墨守成規，否則選市長要幹嘛。

對此，柯文哲立馬允諾，好啊！讓體育局跟有意願的廠商去談，李再立則表示，已經有跟味全龍接觸過，正在討論之中，由於北市身為首都要考量全台棒球集業餘棒球的發展，細節還在跟味全龍談，但發展方向跟議員所提是一致的。

陳建銘最後提醒，不要只是談，談完人家就跑光，富邦悍將就被新北市弄走，而且成立職棒隊，對市民光榮感也有幫助，柯文哲答應專案處理，由蔡副市長擔任召集人，隨時掌握進度。

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