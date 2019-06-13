9天總質詢最關心柯P選總統 議長：當市長市政要做好

2019-06-13 19:44

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市議會9天的市政總質詢今天畫下句點，議長陳錦祥歸納全體議員質詢關心議題，包括市長是否參選總統、恢復重陽敬老金、托嬰中心虐嬰、社子島拆遷安置等十多項議題，無論大小事市府官員牢記，他也提醒，府會關係常常步入緊張關係，每當處理好又發生緊張關係，市府應該虛心接受議會監督質詢。

陳錦祥指出，這次9天總質詢、21組議員質詢組，議員總共提出322項次質詢議題，包括市長是否參選總統、恢復重陽敬老金、擴大敬老金卡的使用範圍、托嬰中心虐嬰檢討、公幼供給不足及錄取率取率低、悠遊卡公司市占率下滑及加速推動電子支付。

還有，公宅政策調整檢討、加速危老建築的處理、東區天母商圈及振興經濟方案非常重要、大巨蛋容留人數與內部會議相關爭議、捷運民生汐止線與淡北道路的交通稱級評估、鄰里交通計畫改善檢討、路平滿意度不佳、社子島拆遷安置放寬等問題。

陳錦祥表示，議員都是做足功課向市長提出質詢，無論大小事每個官員應牢記，但他也提到，府會關係常常步入緊張關係，處理好又變得緊張關係，市府應虛心接受議會監督質詢；他也提醒柯，不管選不選總統，擔任市長一天就要把市政做好。

柯文哲則總結表示，議員提出題目，市長室都有親自列管，回去會逐一落實，「我相信我是很認真做事，8萬名員工團隊，沒辦法符合所有人做事的期望」，但他希望市長當模範，長期以來政府官員怕犯法、弊案不敢做事，但應該不要怕圖利人民，建立有社會信用的團隊，勇敢增加人民福祉

柯文哲強調，過去4年半市府社會信用度提高，官員應該更可以勇敢服務人民，不好地方要檢討，議員反映的問題，政府要改進也會馬上列管。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法