她控趁醉無套硬上、他辯稱遭「騎」 案情反覆大逆轉

性侵男稱遭酒醉女以騎乘位硬上得逞，案情大逆轉！（情境照）

2025/02/11 07:50

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕女子小美與男友在曾姓友人家中喝酒喝到醉後，到2樓房內嘿咻，事後小美卻聲稱，男友離開房間後被曾男「硬上」，憤而提告，檢方起訴後，曾男於庭訊喊冤，說他才是被害者，是被小美以「騎乘位」硬上的；鑑驗報告卻顯示小美陰道只驗出男友的DNA，並無曾男的，新竹地院認為小美控詞有瑕疵，判曾男無罪。

檢方起訴指控，曾男與小美男友為朋友關係，前年10月7日晚間，小美與男友一同至曾男住處飲酒聊天，席間因不勝酒力，酒醉不省人事，無正常意識及行動能力，而由男友攙扶至曾男2樓房間休息，小美並與男友當場嘿咻後，在該房間休憩。

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小美男友下樓後，曾男見狀認有機可趁，竟前往房間內，見小美酒醉精神意識渙散、赤身裸體及不能抗拒，且該房間光線昏暗之際，竟硬上得逞。事後小美發現跟她做愛的並非男友而係曾男，憤而提告。

警詢時曾男否認有與小美性交，聲稱是小美與男友買酒到他家喝，小美喝醉酒，在他的房間內誤認他是男友，脫他褲子、「騎」到他身上，用她的性器官進入他的性器官，沒戴保險套，前後約2分鐘，不是他乘機對她性交。

小美說當時喝很醉，頭很暈，男友扶她到樓上的房間休息，她跟男友有發生性關係，後來曾男跑上去說他爸爸生氣了，男友就下樓去，當時她是全裸躺在棉被裡，過了10至15分鐘，有人躺在旁邊，突然把她拉過去翻身坐在男方身上，對方直接將生殖器插入陰道內發生性行為，她摸了摸對方頭髮、還有聽聲音，才發覺不是男友，抗拒推開，事後看到男友打開房間燈，也看到曾男坐在床上、上半身赤裸、下半身蓋著被棉，她就趕快穿上衣褲跟男朋友離開。

法官調查，小美在同一次警詢中，雖稱「喝得很醉根本不知道是誰、需要人攙扶」等語，惟卻能精確陳述進到房間時燈是否是亮的、房門有無上鎖等語，又雖稱「我有抗拒把他推開」等語，惟同時卻又陳述「沒有尖叫或求救，因為沒有力氣」等語，前後證詞並不一致。且依驗傷診斷書顯示，小美身上並無任何傷痕，是否有像她所說遭曾男強拉情節，也有疑問。

本案採集相關檢體送鑑定後，鑑定結論被害人外陰部棉棒精子細胞層檢出男性染色體與其男友DNA型別相符，與曾男DNA型別不同，可排除來自曾男。最後法官諭知曾男無罪。

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