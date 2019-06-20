北市敬老金政黨歧異大 協商後決定下會期再議

2019-06-20 16:45

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲過去取消重陽敬老津貼，引起不少長者反彈。台北市議會國民黨團提出「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」，主張回復重陽敬老金，今日在台北市議會進行政黨協商，因為不同黨團間仍有歧異，決議最終條例不排入下午臨時大會議程，留到下會期再繼續審查。

去年台北市市長選舉，重陽敬老金一直是台北市政的攻防焦點。國民黨黨團今年5月提出「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」，將重陽敬老金的發放條例化，引起其他黨團反彈。

昨日（19日）議會臨時大會審議時，親民黨議員黃姍姍提出修正動議，針對重陽敬老金發放對象及金額，希望納入排富條款、市府自主決議等，並有時代力量議員林穎孟、林亮君、黃郁芬、無黨籍的邱威傑等人附議，但被議長陳錦祥以在場人數不足為由，裁示重陽敬老金進入政黨協商。

今日政黨協商各黨團仍無共識，決議「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」不排入下午議程，保留至下會期再審查。

時代力量則在今日下午發表聲明，重申反對此條例沒有排富、沒有法定財源，長者更需要全面的照顧服務。聲明中也批評議長陳錦祥主持會議不中立，在19日臨時大會時，時代力量就此案提出表決程序，明明現場已達法定人數（32人），可以進行表決，但陳錦祥卻不立即處理，等到國民黨議員離場後隨即再清點人數一次，故意造成現場人數不足，規避修正動議的表決。

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