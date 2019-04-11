悲哀！彰化大砍369敬老金 關鍵原因復活無望…

2019-04-11 19:03

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣議會今天召開臨時會，審議縣府各局處預算追加減案，前朝魏明谷推動369重陽敬老禮金的社會福利預算，縣府提案追減4.9億元預算，減領恢復卓伯源任內齊一式發放1000元禮金，經小組審審查多數決表決通過刪減，縣議會民進黨團強烈譴責縣府以「朝大野小」的粗暴手段，硬是推翻前朝政策，縣民很悲哀。

「光人頭就輸了！」民進黨團總召尤瑞春感慨指出，54席議員民進黨只有12席，算人頭、舉手表決就輸了，議會第1小組今進行預算1讀審查，通過刪減369敬老金，會場表決12席（小組13席1人請假），國民黨、無黨籍9席，民進黨3席，再這麼表決民進黨都輸，18日進入臨時會最後1天大會議程，進行預算審查二、三讀議程，民進黨即使要求重新表決，「朝大野小」根本難以翻案。

不過，站在議會監督立場，民進黨團把握充分表達反對刪減敬老金的機會，縣議員許書維已在一讀分組審查會上，表明大會進行二、三讀審查時，持少數意見保留發言權。許書維說，各縣市都有財政困難的問題，縣長換人做，縣府推翻前朝政策第一個拿老人開刀，非常不厚道，嚴重傷了長者的心。

尤瑞春說，17日議會聯席審查會，黨團議員聯合舉手提出保留議會發言權，為長者福利喉舌。

不過，熟悉議事規則的政壇人士指出，大會當天議員出席席次過半開會，54席只要有27席出席，12席民進黨議員即使全員到齊，舉手表決還是輸，要阻礙刪減預算案不讓案件進入二、三讀程序，根本不可能。

對於民間冀望預算被砍再編就有，期望政策復活，以及民進黨團強烈杯葛，社會處長王蘭心指出，近期會一一拜訪議員爭取認同，369政策預估4年就要35億元，是一大錢坑，去年有錢推動，主要是因為中央多給了統籌分配稅款，不穩定的財源無法作為政策續航力，若不改變發放條件增列排富條款，同時降低發放金額，長期就是撐不下去。

王蘭心說，去年編列369預算金額7.4億元，不足額尚缺1億元，法定社福也未編足，欠缺1.9億元缺口，2項預算若今年都要足額編列，金額2.9億元，編不出來，社會處要照顧對象不是老人而已，唯有刪減預算減低支出，才能照顧到真正需要被照顧的弱勢、身障、兒少及獨居與經濟弱勢的長者。

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