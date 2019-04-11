近20萬老人福利被砍！彰化369敬老禮金沒了

2019-04-11 13:34

〔記者張聰秋／彰化報導〕就這麼一次真的沒了！去年10月重陽節，彰化縣近20萬名65歲以上長者，領到3000、6000、9000元不等的「369重陽敬老禮金」，今年確定沒得領了。議會今開預算審查會，縣府社會處提議追減4.9億元重陽敬老禮金，經小組審查多數決表決，通過刪減這筆預算。

審查小組13位議員，國民黨7人、無黨籍3人、民進黨3人，因1人出國請假，出席12位議員舉手表決，民進黨李成濟、許書維、江熊一楓強烈杯葛，要求尊重上屆議會決議保留預算，今年照發，卻在9位藍營議員強力護航下，綠營舉手舉輸人，即使要求附帶條件進行縣民民調，還是力不從心，表決結果藍營9人一致同意刪減，多數決通過刪減。

李成濟表示，今年預算議會去年就已通過，現在使出粗暴的手段刪減預算相當不適當。

許書維說，369政策是全縣近20萬個長者一點點帶幸福感的「小利」，縣府破天荒要議會刪除這項老人福利的「小利」，做法史無前例。

江熊一楓指出，去年選前，縣府社會處多次公開場合據實以告、事實陳述，表明369老人福利不管今年由誰執政，一定會核發，如今公部門公然說謊、欺騙老人，如何對社會交待。

藍營列席議員聯手反駁綠營杯葛，身兼審查小組主席的國民黨議員顧黃水花，以及議員林庚壬、劉惠娟等人輪番發言，一致以縣府債台高築，繼續狂撒現金發放占非法定社福預算最重比例的369禮金，縣庫會破產為由，同意刪減預算。

林庚壬說，執政黨理應支持社福，卻一反常態提出廢除，是有良心的首長才敢如此做。

369政策是前縣長魏明谷競選期間重要社福政策，65歲以上長者每人3000元、80歲以上6000元、90歲以上9000元，去年第1次發放，今年約8.4億元預算，去年也獲議會審議通過，預算被刪減，宣告今年排富條款上路，中低收入戶照領，其他65歲以上長者每人1000元、100歲人瑞每人1萬元。

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