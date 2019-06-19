今晚最新！彰化縣兩黨「一家親」 向財政部討錢結果…

2019-06-19 21:51

〔記者張聰秋／彰化報導〕有錢才能做事！去年中央稅收超徵，使得稅收增加，多給彰化縣3億多元統籌分配稅款，縣府希望今年財政部比照去年模式可以再多給，財政部則以決定權在主計總處，財政部只有保管的份，未答應彰化縣的請求。

為了向中央要錢，民進黨、國民黨難得展現「兩黨一家親」，縣長王惠美今親自帶隊，4位立委和綠藍縣議員，共赴財政部爭取提高彰化縣中央統籌分配稅款，要求財政部能將中央統籌分配稅款的餅做大，讓縣市也能跟6都共享資源。

王惠美說，現行統籌分配稅款的設算公式，對彰化縣非常不公平，尤其6都升格之後，彰化縣人口數已是全國第1大縣市，縣民127.5萬多人，可是每人能夠分到統籌分配稅款2018年僅7628元，是全國最低，讓彰化縣民淪為「2等公民」。

王惠美表示，前行政院長賴清德去年年底選前宣示，選後將提出行政院版的「財政收支劃分法」（簡稱「財劃法」）修正草案，中央會釋出更多財源調劑地方財政盈虛，落實城鄉區域均衡發展，如今選舉都過了半年，案子仍然原地踏步，希望藉由藍綠民代一起拜會財政部，替縣民爭取經費和福利。

據轉述，財政部長蘇建榮以統籌分配稅款額度分配，主計總處才有決定權，財政部並無實際掌控權為由，說明財政部可以代為轉達縣府的心聲。

蘇建榮說，統籌分配稅款中的特別統籌分配稅款，由行政院分配，再由主計總處按特定項目如少子化、風災、登革熱等相關特定目的，或是社會福利政策等等分配額度，雖然，普通統籌分配稅款和特別統籌分配稅款由財政部保管，但是，特別統籌分配稅款的分配都是由主計總處撥款，能動用的都是由主計總處決定分配給誰，財政部會把彰化爭取統籌分配稅款的心聲轉給主計總處知道。

蘇建榮表示，財劃法修正案未來會朝3方向邁進，第1擴大中央統籌分配稅款規模，第2齊一適用直轄市與縣市間統籌分配稅款分配公式，第3調劑盈虛、平衡區域發展。至於彰化縣希望修法時能將人口權重納入，大方向可以被拿出討論。

根據縣庫財政決算數據，2016年彰化縣籌分配稅款決算金額89.9億元、2017年決算87.97億元，2018年決算91.62億元，中央去年多給彰化縣統籌分配稅款，絕大部分用在發放彰化縣369重陽敬老禮金。

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