苗議員批統籌分配款不公 縣長認同稱造成財政困窘

2019-05-20 17:16

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議員韓茂賢今天總質詢，指苗栗人很會創造稅基，創稅能力是南投縣的3倍、彰化縣的1.5至2倍，但近5年來平均上繳350多億稅款，中央分給苗栗的額度，卻比別人少，質疑「苗栗人是次等公民，還是不會叫的小孩沒有糖吃？」苗栗縣長徐耀昌回應，苗栗縣財政困窘是財政收支劃分法長期不合理的結果。

韓茂賢總質詢說，南投縣人口比苗栗縣少5萬多人，2014年到2018年每年上繳中央的稅額不到苗栗縣1/3，但同期獲得統籌分配款比苗栗縣多5到7億元，更離譜一般性補助多16到20億元。

此外，彰化縣人口約苗栗縣2.3倍，2015年到2018年上繳稅額，最多也只有苗栗縣1.4多倍，但是中央統籌分配款多2倍，一般性補助款則給1.7到2倍。

韓茂賢強調，苗栗人很會創造稅基，創稅能力是南投人3倍，彰化人1點多倍，上繳這麼多稅款，中央分給苗栗額度，卻比別人少，目前苗栗縣財政窘困，這樣的分配結果，實在讓人很心酸。

徐耀昌回應，苗栗縣財政困窘是財政收支劃分法長期不合理的結果，已多次透過縣籍立委建議中央修法，但苗栗縣立委人數遠少於六都，舉手舉腳表決都輸人。

徐耀昌建議，由議員及縣府提案，下屆總統大選，不分黨派，如果同意修財政收支劃分法，且大力支持苗栗分配稅額的總統候選人，苗栗人就全力支持。

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