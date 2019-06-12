議員提案恢復敬老金 北市社會局長：有錢也不發

2019-06-12 14:17

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲砍重陽敬老禮金，又砍65歲至70歲長者健保補助。國民黨市議員提交「台北市重陽禮金致送自治條例」草案送議會審查，今上午通過法規會，下週三將討論排富條款，經費需10億元。但社會局長陳雪慧受訪回答超硬，指市長說老人健保補助優先恢復，「即便我籌到了錢，坦白說我也不會來發這個重陽敬老金」；而恢復健保補助也需10億元。

北市約35萬名65歲以上長者，對於要以所得稅抑或資產來設計排富條款？議員游淑慧表示，原本達低收入戶資格老人，常因自住房產漲價，喪失低收入戶資，北市到處有價值500萬元房子，但他們會為了1500元敬老金把自住房屋賣掉嗎，排富定義不能太空泛。

議員們論及是否要比照育兒津貼，設所得稅率級距20％設排富門檻，陳雪慧指，2017年所得稅申報，有87.5％、約30萬名長者所得稅在20％以下，包含免申報的無收入者，所得稅率20％以上長者約5萬人，仍要花10億元發敬老金。陳受訪說，若議會通過此案，台北市政府雖有履行義務，但行政部門認為窒礙難行，有財源籌措問題，給付要有正當性。

由於65歲至70歲長者每個月446元的健保補助也被柯文哲砍，陳雪慧說，市長說錢要優先投注老人健保補助，這部分尚需10億元經費，目前65歲以上總補助款共22億元；媒體追問財源？陳回說：「是公務預算，所以市長說公務預算擠出來先放這裡。」

時代力量議員黃郁芬與國民黨持不同立場，指「財劃法」明訂政策要事先籌妥經費，過去育兒津貼有，是因為中央有法案，但敬老金自治條例草案是議員提出，屬額外支出。但民進黨議員梁文傑酸說，柯文哲第一年被前社會局長許立民騙，就後悔，做一堆政策贖罪，柯想發面子又掛不住，硬逼柯發就是幫忙解套。

但有媒體報導若議會通過此案，柯市府恐採覆議、釋憲抵制？陳雪慧受訪說，這是考量之一，已有模擬3、4種方式因應，府方幾個長官也還在思考怎麼做。

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