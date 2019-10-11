吳敦義要拚60席立委 國民黨推網路節目、培訓年輕輔選尖兵

2019-10-11 12:10

〔記者施曉光／台北報導〕為達成黨主席吳敦義要拿下60個立委席次目標，負責青年工作的國民黨青年部在未來選戰白熱化階段，除了將推出網路節目「青年國士論壇」，還要執行一項「2020青年培訓計畫」，培訓至少50位年輕的輔選尖兵投入選戰前線，幫助各個立委選區的藍軍參選人打選戰。

國民黨青年部主任蕭敬嚴指出，為了強化國民黨的年輕形象，未來將要推出的網路節目「青年國士論壇」，會前往全台各地選情呈現五五波立委選區，或是比較需要幫忙的立委參選人，以節目錄影方式，討論像是環保、動保、世代議題等一般年輕人比較關心的議題，例如某些立委參選人可能自己有養寵物，就可以舉自己的例子談動物保護政見，評估藉由這種方式可以讓年輕人對藍軍立委參選人會有比較真、比較有溫度的感覺。

此外，「2020青年培訓計畫」已在國民黨青年部官網公布「Online青年上線培訓計畫」，招募有志參與選舉經驗的年輕人投入立委選戰，並以讓年輕朋友有機會接觸及進入政治運作與領域，協助大家成為「金牌幕僚」為號召，即日起至18日，受理40歲以下成年人報名，未來通過遴選者將接受選舉實務、活動執行、粉專小編、拍攝與後製、媒體公關等訓練課程。

蕭敬嚴指出，報名者通過面試並受訓後，最快10月底就會分發到有需要的藍軍立委參選人競選總部，投入輔選行列，原則上希望每一個選區都有機會安排，目前粗略調查評估至少會培訓50位年輕的輔選尖兵。

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