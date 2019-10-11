蘇揆與年輕人輕鬆互動 提及中華民國3個勝利

2019-10-11 10:15

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌日前出席網路節目「眼球中央電視台」自辦的國慶晚會預錄節目，蘇貞昌今天上午在臉書PO出他與會時發表的談話，蘇貞昌一開始幽默地說，難得有這麼多年輕人願意來聽他做政令宣導，準備6萬字施政報告要跟大家好好分享，引發眾人笑場。

蘇貞昌在致詞時以「中華民國的勝利」，來說明政府的政績，他說，首先，當然要祝福中華民國生日快樂，過去常有人說，台商用腳投票，但今年你看，台商已經帶了近6000億元回到台灣，這就是我們中華民國第一個勝利。

其次，蘇貞昌說，非洲豬瘟病毒肆虐，在重災區的大媽，為了搶一塊生豬肉，竟然可以幾個人活生生撕成好幾塊，我們整個全國用力防止，讓非洲豬瘟病毒阻於境外，所以你到今天還有滷肉飯可以吃，端午節你還可以吃肉粽，這就是我們中華民國的勝利。

再者，蘇貞昌說，我們遵守憲法、公投結果的結果，台灣成為（亞洲）第一個同性婚姻合法化的國家，而且爸爸還是叫爸爸，媽媽還是媽媽，沒有改變，厲害吧！

不少網友也加入互動，聽到蘇貞昌要發表6萬字施政報告，有網友，6萬字施政報告也太長了吧，另外，有網友看到蘇貞昌現身，直說：「真的是野生蘇貞昌！」不過，也有網友持保留態度說：「這一定是郭子乾！」「眼球中央電視台」則回覆說：「是真人，不用懷疑！」還有網友乾脆搞笑說：「不要胡說，行政院長是郭子乾好嗎！」

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