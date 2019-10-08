中客來台破壞連儂牆 蘇貞昌：逮捕遞解出境剛好而已

2019-10-08 10:34

〔記者林良昇／台北報導〕聲援香港「反送中」，不少學校在校內設置「連儂牆」，卻遭中國遊客破壞，行政院長蘇貞昌今在立法院答詢表示，從沒有自由民主的國家來台灣破壞自由民主，「我很不同意」，如果為犯罪目的而來，要立刻逮捕，遞解出境「剛好而已」。

立法院今進行對行政院長施政報告質詢，民進黨立委呂孫綾詢問蘇貞昌對於中國遊客破壞來台破壞「連儂牆」的態度，蘇貞昌答詢表示，從沒有自由民主的國家來到台灣這個民主自由開放的國家自由行，卻來破壞自由民主，「我很不同意」，如果為犯罪目的而來，要立刻逮捕遞解出境，「剛好而已」。

蘇貞昌說，不容中國極權統治下的人來台灣不好好看看我們的自由民主社會開放，卻到我們的民主牆上做違法的事，為我們國家所不容許，不只有不歡迎，是根本不容許。

蘇貞昌強調，相關部會會各依權責，對相關不當作為，涉及法律會依法辦理，涉及國境管理則依相關入出境辦法處理，相關部會都應該負起責任。

蘇貞昌也強調，台灣的自由民主是經過幾代台灣人犧牲努力得到，我們非常珍惜，絕對呵護，絕不容目的性破壞，更不容外國的人到這裡來破壞我們的安定和民主自由。

蘇貞昌表示，自由民主不是天生的，是這一代人、上一代人犧牲，好不容易撐開民主，非常難能可貴，還有不放棄武力的中國虎視眈眈，要吞併台灣，台灣的自由民主，我們這代人都有責任守護，否則對不起前輩，沒辦法對後代交代，香港只是堅持自由民主而已，但香港的民主也是打折扣的民主，台灣今天能夠自己選里長到總統，台灣要珍惜這張選票，是守護民主的第一關。

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