送「視網膜」外套 蘇揆諷中：想想重災區被禁錮失去自由的人民

2019-10-11 09:43

〔記者李欣芳／台北報導〕這幾天是國慶連續假期，網路節目「眼球中央電視台」昨晚自辦國慶晚會，行政院長蘇貞昌前往發表國慶致詞，以幽默的口吻發表談話，蘇貞昌特別送了「眼球中央電視台」主持人「視網膜」一件外套，他意有所指的說，這件外套與新疆再教育營同一款式，而且上面縫有國家機器的追蹤器，在台灣，穿這樣的衣服走來走去，呼吸自由的空氣，想想重災區被禁錮失去自由的人民，那更是有意義！

蘇貞昌說，全國軍民同胞們，他要特別提醒大家，自由民主不是天上掉下來，我們一定要努力守得住，否則國慶到底是10月10日還是10月1日，那就很難講了！

蘇貞昌今天上午也在臉書上表示，自詡為中華民國官媒「眼球中央電視台」的年輕朋友舉辦的國慶晚會，當然要由全國最高行政首長來做致詞，現場給大家愛與勉勵。歡迎大家一起收看今年網友自辦的國慶晚會，也請大家珍惜，不必提早9天過國慶，唱歌走音、直笛吹成這樣，也不怕被抓去再教育的自由空氣。

主辦單位宣布歡迎「衝院長」致國慶賀詞，蘇貞昌說，在國慶晚會的時候，當然要祝福中華民國生日快樂。

蘇貞昌並送給視網膜一件藍色外套，他說「你不要小看，它是有特別意義，它與新疆再教育營同一款式，而且上面縫有國家機器的追蹤器」，引發現場多位參與錄影的觀眾笑場。

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