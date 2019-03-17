「這次2席全部通通都會輸掉？」 吳子嘉被網紅製片酸爆

2019-03-17 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕2019年立委補選中，國民黨在台南、新北均輸給民進黨，《眼球中央電視台》大酸吳子嘉，指出他在2月26日被民進黨開除黨籍的前1天，還發布民調表示國民黨好感度高於民進黨，並預言「這次2席全部通通都會輸掉」。

美麗島電子報董事長吳子嘉2月25日，在東森新聞台政論節目「關鍵時刻」指出，「我今天（當時）做的1個民調，美麗島民調、國政民調，現在國民黨的好感度是38.1%，民進黨是25.4%，國民黨贏了民進黨，這是有史以來沒有發生過的，贏了12.7個百分點」。

吳子嘉表示，「代表什麼意思你知道嗎？我在這邊預估啦，這次2席全部通通都會輸掉」，主持人劉寶傑問「你說新北跟那個（台南）都會輸？」，吳子嘉對此提到，「政黨支持度是第1優先考慮」，吳當時建議民進黨「如果不再改弦更張」將會輸掉選戰；節目播出後隔天吳就被民進黨開除黨籍。

《眼球中央電視台》主播「視網膜」對此製作報導片段加以嘲諷，「真實無情的民調數字客觀呈現，選舉結果卻沒有反映真實的民情」，並形容吳子嘉「句句食言」，該電視台認為「選舉結果出乎意料，呼籲NCC盡快介入調查」，或是由落選人提出「選舉無效之術（訴），想必這一切都是假新聞」。

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