蘇貞昌：對中國屈膝求饒換不來更好 香港就是例子

2019-10-08 14:21

〔記者林良昇／台北報導〕對於立委詢問兩岸關係議題，行政院長蘇貞昌今在立法院在答詢時表示，今年1月2日中國領導人習近平宣布一國兩制台灣方案，台灣為了堅守自己的主權跟自由民主，當然不能配合，一定要守住底線，屈膝求饒換不來更好，香港就是例子。

立法院今進行對行政院長施政報告質詢，對於民進黨立委鄭寶清詢問如何改善兩岸關係，蘇貞昌答詢強調，對兩岸關係我們一直充滿善意做各種努力，但中國不放棄武力對付台灣，也一再加緊推動，今年1月2日習近平宣布一國兩制台灣方案，台灣為了保護自己最起碼的存在，堅守自己的主權跟自由民主，當然不能配合，一定要守住底線。

蘇貞昌說，香港跟中國合在一起，今天香港從繁榮漸漸走向動亂，中國答應香港50年不變，現在20幾年都變了，所以屈膝求饒，換不來更好。

鄭寶清追問台灣在國際地位的情況，蘇貞昌答詢表示，台灣雖然在外交處境上受盡中國打壓，但國民拿自己的護照，走遍世界100多個國家，有很多都還不用簽證，承認我們的國民、承認我們的護照，此外，代表美國政府來台參加官方會議的副助卿是現職官員，還公開講是代表美國總統川普及國務卿龐皮歐來﹔台灣駐紐約辦事處處長直接受美國邀請進入聯合國；20幾年來買不到的先進的F-16V戰機，也已經獲得突破。

蘇貞昌說，過去受限於國際局勢，很多國家迫於政治現實，但是隨著國際局勢變化，雖然台灣在實質關係上屢有突破，但邦交國遭中國刻意封鎖外交空間也是事實，是持續努力，台灣在世界上要有一席之地還是要靠自己，不是靠任何一個國家，自己要知道我們要什麼，絕不能失去什麼。

蘇貞昌指出，我們絕不能失去主權，如果沒有主權，就什麼都沒有了，香港之所以這麼困難，就是沒有主權，一切取決於中國的決定，台灣絕不放棄主權，之所以台灣今天還能自由自在，正因為有主權，此外發展經濟也非常重要。

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