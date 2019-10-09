韓國瑜扯小島女子不穿上衣 高閔琳譏：腋下濕就比較文明 ？

2019-10-09 11:02

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨晚北上參加「全國工商界支持韓國瑜競選總統後援會」發表談話，韓為了大讚台商，提到密克羅尼西亞時，竟稱說「那個島女孩子不穿上衣，路人看到陌生人還會拿石頭來丟」，對此，高雄市議員高閔琳嘲諷：「難道韓國瑜穿著襯衫老是腋下濕就比較文明」？

高閔琳痛批，韓國瑜就像「井蛙不知世界大，無知當有趣」，認為韓知識水平和素養太低，不僅不尊重不同原住民傳統及文化，更經常發表歧視言論和奇怪謬論誤導民眾，作最壞示範。

高閔琳補充說，今年三月，韓國瑜造訪香港拜會特首林鄭月娥，曾「瑜公移山」表示「阿爾卑斯山旁的不丹人傻傻的」、八月在美國商會的演說更以「韓式晶晶體」向社會各界展現其「傻傻分不清楚 American Chamber of Commerce 和 American Club （美國俱樂部），可看出韓國瑜一路從無知鬧笑話、丟臉丟到國外。

高閔琳認為，韓國瑜近來誇張言論更變本加厲，包括日前將菲律賓人才比喻為「瑪麗亞」引發外界批評，菲律賓駐台代表班納友更致函高雄市長韓國瑜表達抗議，不久又指新住民和外籍移工是一堆非法打工和賣淫的「雞」，引發新住民議員及越南籍演員抗議等， 顯然治理城市、當市長已明顯超出韓國瑜的能力，而韓國瑜沒能力也沒格當總統。。

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