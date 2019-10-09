韓國瑜國慶講稿曝光？大罵民進黨操弄「亡國感」綁架選舉

2019-10-09 07:43

〔即時新聞／綜合報導〕明天是雙十國慶日，有媒體指高雄市長韓國瑜國慶講稿長達1500字，內容除細數中華民國建國各個階段，強調兩岸和平發展才是中華民國最大利益，也稱「亡國感」根本是民進黨的選舉操弄；同時當天中午也將與國政顧問團直播談兩岸政策，並將重申回到一中憲法架構、反對一國兩制。

據《中時電子報》報導，明天就是國慶日，韓陣營規劃於明上午在高雄展覽館旁參加升旗典禮，並發表國慶談話，講稿長達1500字，全篇講稿唸完約須10至15分鐘，內容將細數中華民國建國的各個階段，包含從推翻帝制、軍閥混戰、國共內戰退守台灣，到美麗島事件、解嚴等各個歷史階段，並指過程中許多革命烈士犧牲生命，如今能讓民主政治墊基於人民日常生活中，是5000年來非常不容易的成就，強調和平繁榮、穩定發展是每個國人都應該重視的，並主張維護台海和平穩定、兩岸人民平等交流才是中華民國最大利益、最高指導原則，不要每到選舉都被民進黨宣傳的「亡國感」綁架。

報導也提到，韓的國慶談話不會直接提及對反送中事件的看法，當天中午的國政直播，也將以記者會形式完整呈現韓國瑜兩岸論述，並會與前國安會祕書長蘇起、前國安局長蔡得勝及一些兩岸議題學者專家與談，重申反對一國兩制、回到一中憲法架構的政治主張。

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