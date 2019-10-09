政院核定1054億大林蒲遷村 陳麗娜：韓國瑜讓民進黨不敢跳票

2019-10-09 08:48

〔記者王榮祥／高雄報導〕行政院8日核定大林蒲遷村案，預計投入1054億元經費。對於鄉親爭取十數年後開花結果，國民黨高市議員陳麗娜除感欣慰，也不禁感嘆政黨輪替真好，她分析民進黨在高雄輸一次，就不敢漠視高雄需求，再困難的事也全力辦到，同樣道理，如果2022讓韓國瑜再贏一次，他市長任內承諾實現的機率就很高。

陳麗娜指出，民進黨輸掉執政20年的高雄之後動作轉為積極，答應的事不敢做不到，也沒拖延；由此可見，如果2020總統選舉也能輪替，韓國瑜所說的大機場、自貿區、解決高雄負債等，顯然並非做不到的事。

她表示，大林蒲遷村早在林全下來時就基本定調，然而三年來遲遲沒進度，陳菊連遷村辦公室都未設置，讓地方人心惶惶，就怕民進黨說話不算話。

去年韓國瑜逆境中當選高雄市長，積極聽取地方意見，數度高分貝向中央喊話外，也設遷村辦公室展開作業；就在韓國瑜主動積極、民進黨不敢遲延跳票的情況下，大林蒲遷村案在選前三個月終於核定，不能不說這是「選舉讓人民得利」的最佳案例。

陳麗娜認為，大林蒲遷村需要天價經費，各界曾經認為是天方夜談、辦不到的事。韓國瑜當選後也提出大機場、自貿區、旗津免稅島、降負債等構想，很多人常冷嘲熱諷。

然而以大機場為例，所需經費1千億和大林蒲遷村差不多，2萬人口的傳統聚落都能遷村，小港機場另遷他地又有何不可能？

她表示，民進黨在高雄輸一次，就不敢漠視高雄需求，再困難的事也全力辦到，同樣道理，如果讓韓國瑜再贏一次，他市長任內承諾實現的機率就很高。

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