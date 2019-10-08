民進黨為阮昭雄造勢 卓榮泰：國會過半、總統連任！

2019-10-08 21:55

〔記者蔡思培／台北報導〕民進黨今晚幫北市文山、南中正立委候選人阮昭雄舉行國政發表座談會，跨黨派議員都出席支持。阮表示，希望結合各黨派力量，擊敗對手國民黨賴士葆。

阮昭雄表示，很多人常說賴士葆是躺著選，賴如果做得好，做多久都沒關係，但做不好就需要改變，文山區有很多建設都需要繼續努力，南環線能越早完工越好。這次跨黨派結合，讓進步力量深耕，「跟著我繼續前進！」阮昭雄也說，自己是70個提名立委中的最後一個，準備時間短，但仍希望能結合各種力量，完成不可能的任務。

民進黨主席卓榮泰也說，賴與他同期進入立法院，現在民進黨已經有優秀人才如阮出現，但賴還在立法院。這次選舉，中央地方有同樣的目標，就是換掉賴士葆。這次選舉沒有單兵作戰，要互相幫忙。他也向阮昭雄喊話，這次一定要贏，當選後一人要當三人工作。他直言，這次國會要過半，總統也要連任。

議員周威佑表示，2020台灣要贏，小英要贏、國會立委要過半。他指出，國民黨立委賴士葆上次選舉得票率只有49%，沒過半，而且現在又出現一個現象，很多人想把「韓系」立委下架，而賴士葆就是標準韓系立委。他提醒民眾，一定要集中選票，選票也不能被柯P民眾黨分走，應該支持阮昭雄；議員劉耀仁也分享，他有朋友曾投韓國瑜，以為貨出去，人進來，高雄發大財，但現在貨沒出去、人也沒進來，「韓國瑜甲賽！」他呼籲民眾大家一定要讓阮昭雄當選。

議員吳沛憶也說，她與阮昭雄過去都是黨工出身，阮常給她提醒，這次他受徵召來選舉，雖然選戰艱困，但阮一定會使出全力應對。她也表示，阮昭雄過去就把北市議員當成全國工作在做，還曾到日本參訪，為台北付出很多努力，她拜託選民支持阮昭雄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法